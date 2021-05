EQS Group-News: Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Kapitalerhöhung des HSL Fund deutlich überzeichnet



28.05.2021 / 06:59



Medienmitteilung 28. Mai 2021 Die vom 10. Mai bis 26. Mai 2021 für den HSL Fund (ISIN CH0495275668) durchgeführte Kapitalerhöhung ist mit einem Emissionserlös von CHF 37.6 Millionen erfolgreich abgeschlossen worden. Die Kapitalerhöhung wurde deutlich überzeichnet und der Anlegerkreis konnte erweitert werden. Insgesamt werden 342'789 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 109.68 netto je Anteil ausgegeben. Die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile beläuft sich nach der Kapitalerhöhung auf 1'713'944 Anteile. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 31. Mai 2021. Die Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise (best effort basis) im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Mit dem Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung kann die Fondsleitung den bereits gesicherten Kauf von Wohnliegenschaften mit über 300 Wohnungen an attraktiven Lagen im Wert von rund CHF 130 Millionen zeitnah umsetzen und das bestehende, hochwertige Liegenschaften-Portfolio des HSL Fund noch weiter ausbauen. Salman Baday, Head Sales Schweiz, sagt: «Der Erfolg der Kapitalerhöhung und die hohe Nachfrage der Investoren bestätigen das Vertrauen in unsere Anlagestrategie. Wir konnten den Anlegerkreis nochmals deutlich erweitern und erhöhen mit dem Erwerb des Wohnliegenschaften-Portfolios die geografische Diversifikation und das Ertragspotenzial des Fonds.» Die Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange ist bis Ende 2022 geplant. Die Anteile des HSL Fund werden derzeit ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt. Anteile können auch bei allen Schweizer Banken erworben werden.

Chief Executive Officer (Schweiz)

T +41 43 544 70 80

mm@Helvetica.com Salman Baday

Head Sales (Schweiz)

T +41 43 544 70 95

sb@Helvetica.com Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind auf www.swissfunddata.ch oder auf www.Helvetica.com verfügbar. Zürich, 28. Mai 2021 - Die Kapitalerhöhung des Wohnimmobilienfonds Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) ist erfolgreich abgeschlossen worden. Dem Fonds fliessen Mittel in Höhe von rund CHF 38 Millionen zu. Über die Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert. Über den Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668 Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Die Anteile des HSL Fund dürfen nicht in der Schweiz öffentlich angeboten oder beworben werden. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

