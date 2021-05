Bereits am Vortag hielt sich die Gemeinschaftswährung Euro in einer engen Handelsspanne. Am Freitagmorgen wurde der Euro bei 1,2187 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Donnerstagabend (1,2202 Dollar).Auch zum Franken blieben die Bewegungen der Gemeinschaftswährung in engen Grenzen. Der Euro kostete 1,0944 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...