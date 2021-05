Der Sondermaschinenbauer Koch Pac-Systeme erweiterte im vergangenen Jahr sein Maschinenportfolio im Anwendungsfeld Medizintechnik um die Blistermaschine KBS-C Medplus. Diese wurde nun mit dem German Innovation Award 2021 ausgezeichnet. Das Maschinenkonzept der Blistermaschine KBS-C überzeugte die Jury und wurde in der Wettbewerbsklasse »Excellence in Business to Business« in der Kategorie Machines & Engineering mit der »Winner«-Auszeichnung gekürt. Markus Böhringer, Anwendungsfeldleiter Medizintechnik, und Kai Kunzmann, Produktmanager Anwendungsfeld Medizintechnik, freuen sich: "Dem Rat für Formgebung ...

