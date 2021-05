Baer SW - Julius Bär zahlt knapp 80 Millionen Dollar in Fifa-KorruptionsaffäreSPI AV - S Immo: Nettoergebnis drehte in Q1 von -21,4 auf 9,9 Mio. ins Plus DBK -Deutsche-Bank-Risikochef im Fokus von CumEx-Untersuchung: KreiseHEI - HeidelbergCement ernennt Rene Aldach zum CFO, folgt NägerTUI1 - Tui verkauft Anteil an spanischen Riu-Hotels für EU670 MioBAYN - Bayer und Montrose Chemical werden womöglich in USA wegen Umweltverschmutzung verklagtADJ - Adler Group bestätigt nach Wachstum Jahresprognose, Adler Group Q1 Mieteinnahmen €84,3 Mio gg €27,9 Mio Vj DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn will ihr Hochgeschwindigkeitsnetz in den nächsten Jahren stark erweitern. "Wir werden die Hochgeschwindigkeitsstrecken mittelfristig um 50 Prozent ausbauen von jetzt 1.000 auf dann 1.500 ...

