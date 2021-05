Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt treten die Kurse zum Wochenschluss im frühen Handel auf der Stelle. Hauptgrund dafür sind die schwächeren Schwergewichte. Aber auch insgesamt fehle es am Markt derzeit etwas an Impulsen, heisst es im Handel. Generell schwankten die Märkte weiterhin zwischen Konjunkturhoffnungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...