Der Immobilienkonzern Adler Group ist dank seiner Neuformierung im ersten Quartal deutlich gewachsen. So stiegen die Nettomieteinnahmen von 27,9 auf 84,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Luxemburg mitteilte. Die für Immobilienkonzerne relevante operative Kennziffer FFO1 (Funds from Operations) nahm von 11,5 auf 32,3 Millionen Euro zu. Die Adler Group war im vergangenen April durch ...

