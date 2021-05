An der Wall Street schnitten am Donnerstag zyklische Werte und Small Caps am besten ab, da die Wirtschaftsdaten solide waren und Joe Biden bald die neuen Ausgabenpläne vorstellen wird. Die Daten zeigten, dass die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 0,406 Millionen auf den niedrigsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie gefallen sind und US-Präsident Joe Biden soll Berichten zufolge einen Haushaltsplan vorstellen, der die Bundesausgaben im kommenden Fiskaljahr auf sechs Billionen Dollar erhöhen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...