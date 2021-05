++ Europäische Aktien notieren höher ++ DE30 nähert sich dem Allzeithoch ++ Aktie der Deutschen Bank an einem wichtigen Widerstand ++ Die europäischen Indizes starteten heute höher in den Handel und bewegen sich auf ihre Rekordhochs zu, da die Investoren die Anzeichen für zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen in den USA begrüßten. Präsident Biden kündigte an, dass er für das Fiskaljahr 2022 massive Bundesausgaben in Höhe von 6 Billionen Dollar anstreben würde. Auch die dovischen Kommentare von Isabel Schnabel, der Leiterin der Marktoperationen der EZB, hoben die Stimmung an. Schnabel spielte weiterhin die Inflationssorgen herunter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...