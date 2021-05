Gleich zwei Nachrichten aus der heimischen Finanzszene ließen in den vergangenen Tagen aufhorchen: Da war zunächst die Meldung, wonach der Berliner Neobroker Trade Republic in einer weiteren Finanzierungsrunde 750 Mio. USD von großen US-Venture-Capital-Investoren wie Sequoia einsammeln konnte. Dadurch klettert der Firmenwert des FinTechs mal eben auf 5,3 Mrd. USD. Mehr als eine Million Trade-Republic-Kunden handeln inzwischen per App und Smartphone. Aber auch traditionelle Online-Broker profitieren von der Börsenbegeisterung einer neuen Generation von Anlegern. Entsprechend rechnet FlatexDegiro nun mit einem rasanten Zuwachs auf sieben bis acht Millionen Kundendepots bis zum Jahr 2026. Trader mit zwei Klicks Die intuitive Funktionsweise von Trading-Apps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...