Der Anlagenbetreiber EEW darf mit dem Bau der Klärschlammverbrennungsanlage am Standort Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern beginnen. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU MS) als zuständige Genehmigungsbehörde habe EEW die Zulassung erteilt, mit dem Bau der am Standort geplanten Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage (KVA) vorzeitig beginnen zu können, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...