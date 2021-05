Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) schliesst bis Ende nächsten Jahres fünf Filialen, weil diese von zu wenigen Kunden genutzt werden. In den nächsten eineinhalb Jahren werden deshalb die bedienten Dienstleistungen in Urdorf, Rümlang, Seebach, Seuzach und Winterthur-Seen eingestellt, wie die ZKB am Freitag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...