Das endgültige Verbrauchervertrauen der University of Michigan für die USA stieg im Mai auf 82,9 von einem vorläufigen Wert von 82,8 und lag damit unter den Markterwartungen von 83,0. Aktuelle Bedingungen 89,4 vs. 90,8 vorläufig. Erwartungen 78,8 vs. 77,6 vorläufig. Die Inflationserwartungen für das Jahr entsprachen den Markterwartungen von 4,6%, während der 5-Jahres-Ausblick auf 3% anstieg. EURUSD stieg nach den heutigen Daten leicht an und bewegt sich auf das Widerstandsniveau bei 1,2183 zu. ...

