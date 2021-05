Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Kapsch TrafficCom -0,67% auf 14,82, davor 6 Tage im Plus (5,67% Zuwachs von 14,12 auf 14,92), UBM -0,9% auf 44, davor 4 Tage im Plus (3,74% Zuwachs von 42,8 auf 44,4), Semperit -0,93% auf 37,35, davor 4 Tage im Plus (5,6% Zuwachs von 35,7 auf 37,7), Zumtobel +2,56% auf 8,01, davor 4 Tage im Minus (-3,1% Verlust von 8,06 auf 7,81), Goldbarren (1000g, philoro) -0,18% auf 50320, davor 3 Tage im Plus (6,24% Zuwachs von 47451 auf 50412), voestalpine -0,32% auf 36,88, davor 3 Tage im Plus (3,06% Zuwachs von 35,9 auf 37), Polytec Group -0,17% auf 11,86, davor 3 Tage im Plus (2,95% Zuwachs von 11,54 auf 11,88), Petro Welt Technologies +2,76% auf 2,23, davor 3 Tage im Plus (6,19% Zuwachs von 2,1 auf 2,23), Uniqa+1,08% auf 7,48, davor 3 Tage im Minus (-1,86% ...

