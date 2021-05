Infolge des guten Jahresauftakts bekräftigen die SRC Analysten ihre Kaufempfehlung und auch das Kursziel von 26,00 Euro für S Immo. Dieses würde gestützt durch einen Anstieg von 3 Prozent im EPRA NAV je Aktie in den ersten drei Monaten, von 24,32 Euro auf 25,05 Euro per Ende März. Durch die im zweiten Quartal anstehenden Aufwertungen sollte hier noch einmal ein Betrag in einer Grössenordnung von rund 1,00 Euro bis 1,20 Euro hinzu kommen, so die Analysten. Das Immofinanz-Angebot von 22,25 Euro erscheint ihnen nach wie vor als deutlich zu niedrig.

