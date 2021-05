Was der Bitcoin in diesen Tagen durchleben muss, dürfte keinem Krypto-Fan wirklich gefallen. Der Kurs erlebt eine echte Achterbahnfahrt, die sogar während eines Tages eine Spanne von mehreren tausend Dollar aufweist. Das ist eine extrem heikle Situation, denn es kann schnell die Stimmung kippen und für den nächsten Crash an den Krypto-Märkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...