Der Pharma-Riese Bayer kommt einfach aus den Negativschlagzeilen nicht heraus! So große Hoffnungen hatte der Konzern in den Rechtsstreit in den USA um die Beilegung der Glyphosat-Klagen gesetzt. Doch dieser Traum ist jäh zerplatzt. Denn der zuständige US-Bundesrichter sah insbesondere die in Zukunft Geschädigten massiv benachteiligt. Bayer sollte daraufhin erneut nachbessern, zog aber nun endgültig die Reißleine. ...

