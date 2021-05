Für unsere Austrian Visual Worldwide Roadshow (https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow ), die presented by Captrace ist und in der momentan 20 Presenter vertreten sind, testen wir gerade eine Suche. Hier am Beispiel des Begriffs "ESG". In welchen Präsentationen kommt der Begriff am öftesten vor? Aktuell bei UBM und Wienerberger, das Trefferbild verweist dann (Beispiel S&T hier) auf den textlichen Zusammenhang. Wir pimpen noch ein wenig und schalten dann frei. Beta hier: https://boerse-social.com/pdf/search_avwr/esg Wienerberger ( Akt. Indikation: 31,96 /31,98, -0,03%)UBM ( Akt. Indikation: 43,70 /44,10, -0,23%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.05.)

