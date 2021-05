EURUSD könnte im Stundenchart mit dem heutigen Tagestief bei 1,2183 die rechte Schulter einer inversen SKS-Formation ausgebildet haben. Die schräge Nackenlinie verläuft in etwa an der 1,22er-Marke, die seit Donnerstag einen Anstieg verhindert. Um den übergeordneten Aufwärtstrend intakt zu halten, darf das Paar nicht nachhaltig unter die Unterstützungszone bei 1,2175 fallen. Am Freitag war der Kurs kurzzeitig bis auf 1,2132 gerutscht - auf Tagesbasis der tiefste Stand seit dem 14. Mai. EURUSD konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...