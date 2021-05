Um 10:55 liegt der der ATX TR mit -0.12 Prozent im Minus bei 6884 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +1.55% auf 17.02 Euro, dahinter DO&CO mit +1.50% auf 74.5 Euro und Flughafen Wien mit +0.98% auf 31 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15484 ( -0.24%, Ultimo 2020: 13719). Heute ist Mai-Ultimo: Die Geschichte mit "Sell and go away ... eh schon wissen" wars in diesem Mai wohl nicht. Vielmehr ist der ATX TR nach 14 Jahren auf ein neues All-time-High geklettert und hat das dann im Monatsverlauf noch ein paar Mal verbessert. Rund 8 Prozent Monatsplus wird das werden, grosse Werte wie OMV, Erste Group oder Post (zur Post später noch mehr) matchen sich am letzten Handelstag des Monats noch um den Nr. 1 Spot im Monat, aktuell alle rund 15 Prozent im Plus ....

