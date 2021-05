Verbund informiert über das Closing der Gas Connect-Transaktion und passt nun auch die Ziele für 2021 an. Der vereinbarte Kaufpreis für den 51-%-Anteil der OMV an Gas Connect Austria GmbH beträgt 271 Mio. Euro, abzüglich der für das Geschäftsjahr 2020 ausgeschütteten Dividende in Höhe von rund 33 Mio. Euro (für den 51-Prozent-OMV-Anteil). Zusätzlich übernimmt Verbund die ausstehenden Verbindlichkeiten der Gas Connect Austria Gruppe gegenüber der OMV in Höhe von rund 212 Mio. Euro. Diese Transaktion ist laut Verbund ein wichtiger strategischer Meilenstein - der Erwerb der Anteile würde u.a. eine "optimale Positionierung in Bezug auf die Sektorkopplung darstellen", so Verbund. Aufgrund des Closings der Transaktion passt Verbund seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...