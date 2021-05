Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post -0,12% auf 42,45, davor 6 Tage im Plus (5,72% Zuwachs von 40,2 auf 42,5), Immofinanz -0,33% auf 18,34, davor 4 Tage im Plus (2,11% Zuwachs von 18,02 auf 18,4), DO&CO +0,68% auf 73,9, davor 4 Tage im Minus (-5,53% Verlust von 77,7 auf 73,4), Andritz -1,75% auf 47,16, davor 3 Tage im Plus (3,31% Zuwachs von 46,46 auf 48), Mayr-Melnhof -0,12% auf 164,4, davor 3 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 162,2 auf 164,6), OMV -1,68% auf 46,82, davor 3 Tage im Plus (2,98% Zuwachs von 46,24 auf 47,62), SW Umwelttechnik -1,4% auf 42,4, davor 3 Tage im Minus (-5,36% Verlust von 44,8 auf 42,4). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Erste Group (1 Platz gutgemacht, von 4 auf 3); dazu, Lenzing (-1, von 3 auf 4), voestalpine (+1, von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...