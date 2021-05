Der Blick auf die Kurstafel am heutigen Tag dürfte Bayer-Aktionären bekannt vorkommen: Wie so oft in den vergangenen Monaten reiht sich der Pharma-Konzern in der Dax-Rangliste ganz hinten ein. Zu groß scheinen die Nachwehen der Eskalation der Glyphosat-Affäre in der vergangenen Woche…

So hatte Bayer den Glyphosat-Klägern in der USA eine Entschädigungssumme von elf Milliarden Euro angeboten. Doch einem US-Richter war diese Summe wohl zu gering, denn am ...

