DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm 2021



01.06.2021 / 07:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm 2021 Berlin, 1. Juni 2021 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen. Das Unternehmen beabsichtigt, ab dem 14. Juni 2021 bis zu 30.000 eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 5,0 Mio. € über die Börse zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm soll spätestens am 31. Dezember 2021 enden. MBB konnte im ersten Quartal 2021 das bereinigtes EBITDA um 24,0 % auf 19,6 Mio. € steigern, obwohl der Umsatz im Vergleich zum noch kaum von Covid-19 betroffenem Vorjahr um 12,6 % auf 150,2 Mio. € zurückging. Gleichzeitig gelang es, insbesondere durch den erfolgreichen Börsengang der Friedrich Vorwerk Group SE, die Liquidität im Konzern zum 31. März 2021 auf 598,9 Mio. € zu steigern, wovon 375,8 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen. Auf Grund der guten operativen Aussichten sowie der steigenden Anzahl an Opportunitäten für neue Unternehmensakquisitionen sieht sich MBB ideal aufgestellt, um den nachhaltigen Wachstumskurs fortzusetzen. Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Weitere Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden unter www.mbb.com/ir/buyback veröffentlicht.



