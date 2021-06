Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Privatbank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Nach den erfolgreichen Platzierungen der letzten Jahre, erfolgt nun die fünfte Zinshaus-Anleihe in Kooperation mit der EMPIRA-Gruppe:Die "DEUTSCHLAND ZINSHAUSANLEIHE 2024" ist eine nachrangige Schuldverschreibung. Sie investiert in ausgewählte Zinshäuser in den nachgefragten Top 7-Städten in ganz Deutschland. Sie bietet eine breite Risikostreuung durch die Investition in eine große Anzahl von Wohneinheiten aufgeteilt auf unterschiedliche Liegenschaften.Laufzeit: 3,5 Jahre Fixzins: 3,5% pro ...

