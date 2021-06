Der Handel an den US-Börsen wird am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende (Memorial Day) wieder aufgenommen. Der Future auf den S&P 500 kann trotz der gemischten Sitzung in Asien um rund 0,3% steigen und dabei die Marke von 4.200 Punkten zurückgewinnen. Im Stundenchart kehrt der Index durch die Erholung über den gestern unterschrittenen 50er-EMA zurück. Anleger sind optimistisch bezüglich der konjunkturellen Erholung, doch die breitere wirtschaftliche Aktivität wird immer noch durch neue Maßnahmen ...

