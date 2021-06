Der heimische Markt startete mit Kursverlusten in die neue Woche, der ATX musste um 0,9% nachgeben, das österreichische Börsenbarometer weitete die Abschläge im Späthandel im Gleichklang mit dem europäischen Umfeld noch etwas aus. Insgesamt war der Handel sehr ruhig und die Umsätze blieben gering, was auch den feiertagsbedingten Umständen geschuldet war, zudem blieb die Nachrichtenlage zu den heimischen Unternehmen ausgesprochen dünn. In den Fokus der Anleger rückten somit aktuelle Konjunkturnachrichten, teure Energie hat die Verbraucherpreise in Deutschland im Mai so stark gesteigert wie seit rund neuneinhalb Jahren nicht mehr, wieam frühen Nachmittag bekanntgegeben wurde, auch die Inflation in Spanien und Italien zog weiter an. Zudem ...

