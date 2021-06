Die Veranstaltung belegte mit 980 Ausstellern insgesamt 95.000 m². Die ISH China & CIHE beendete eine monatelange pandemiebe-dingte Unterbrechung des Messegeschehens. Als eine der bekanntesten Ausstellungen für die Branche soll die Messe neue Impulse für das wiederbelebte Geschäft in Asien schaffen. Richard Li, General Manager der Messe Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd. erklärte nach dem Abschluss der Veranstaltung: "Wir sind sehr erfreut wieder als Plattform für das Miteinander ...

