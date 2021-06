Die Commerzbank installiert bis 2024 schrittweise 800 neue Geldautomaten in ihren bundesweiten Filialen. Die Geräte kommen vom österreichischen Automatisierungsexperten Keba AG und kombinieren die Ein- und Auszahlung, so dass Kunden nicht nur Geld beheben, sondern auch Banknoten und Münzen einzahlen können. Arno Walter, Bereichsvorstand Wealth Management und Unternehmerkunden bei der Commerzbank dazu: "Mit den Automaten von KEBA nutzen wir in unseren Filialen zuverlässige Technologie bei bester Bedienbarkeit. Dafür investieren wir einen zweistelligen Millionenbetrag in moderne Hardware sowie Wartung und Service."

Den vollständigen Artikel lesen ...