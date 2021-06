⛽WTI auf höchstem Niveau seit Oktober 2018! Am Dienstagmorgen stiegen die Rohölpreise um mehr als 1,5% und OIL.WTI erreichte die höchsten Niveaus in diesem Jahr. OIL (Brent) liegt leicht zurück, ist aber ebenfalls kurz davor, neue lokale Hochs zu erreichen. Die Aufwärtsbewegung kann mit der heutigen Sitzung der OPEC+ in Verbindung gebracht werden, bei der möglicherweise eine Einigung über die Fördermenge des "schwarzen Goldes" im Juli erzielt wird. Inoffizielle Berichte deuten jedoch darauf hin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...