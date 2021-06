Als Head Global India & Developed Markets werde Malhotra von Singapur aus das Onshore- und Offshore-Geschäft mit Kunden aus der indischen Diaspora, die Japan-Aktivitäten sowie das in der Schweiz domizilierte Asien-Team leiten, teilte die Bank am Dienstag mit.Malhotra bringe über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...