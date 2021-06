Und: Von wegen "Sell and go away ...": 31x Mai hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben. Vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei +0,83 Prozent. Mit dem 7,02-Prozent-Plus im Mai 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf 1,03 Prozent erhöht. Der Mai rangiert damit auf Nr. 5 der 12 Monate. Der heute startende Juni liegt hingegen mit -0,54 Prozent im Monatsranking nur auf Rang 10. In der Mai-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel bleibt Frequentis vorne, dies mit durchschnittlich +7,54%, bisher sind allerdings nur zwei Jahre eingeflossen.. Auf Rang 2 folgt Agrana mit nun +2,43% in 30 Jahren. Bester grosskapitalisierter Wert ist voestalpine mit nun +1,36% in 26 Jahren. (Der Input von Börse Geschichte für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...