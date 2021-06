Road Town (awp) - Die European Property Holdings (EPH) hat im ersten Quartal 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode höhere Mieterträge erzielt. Die Netto-Mieteinnahmen lagen in der Periode von Januar bis März bei 15,4 Millionen US-Dollar nach 14,1 Millionen in der entsprechenden Vorjahresperiode. Allerdings hätten neu in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...