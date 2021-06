In einer Branche, in der viele Unternehmen an der Konzeption eines einzigen Produkts beteiligt sind, ist es wichtig, mögliche Herausforderungen in der Supply Chain bereits im Planungsprozess zu identifizieren und zu lösen. Das geht am besten, wenn alle Beteiligten buchstäblich an einem Tisch sitzen und sich miteinander austauschen, wie beispielsweise beim PIF - dem Packaging Inspiration Forum - das von der strategischen Allianz Print City ins Leben gerufen wurde und in diesem Jahr erstmalig digital stattfand. Davon ist auch der finnische Kartonhersteller Metsä Board überzeugt und daher bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...