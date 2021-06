Aktien: Foxconn-Milliardär will Biontech-Impfstoff kaufen - Aktie vor richtungsweisendem Test

Anzeige / Werbung Wegen steigender Infektionszahlen soll nun auch der Impfstoff von Biontech in Taiwan zur Verfügung gestellt werden. Die Biontech-Aktie zieht weiter an, doch die Dynamik fehlt. Der Gründer des taiwanischen Apple-Zulieferers Foxconn-Milliardär Terry Gou will den Impfstoff der Deutschen kaufen und beantragte bei der Regierung angesichts steigender Infektionen auf der Insel den Kauf von fünf Millionen Dosen, nachdem diese auf Druck der Opposition den Import über Unternehmen, religiöse Gruppen und auf kommunaler Ebene erlaubt hatte. Die taiwanische Regierung will den Antrag nach Angaben von Gesundheitsminister Chen Shih-chung nun prüfen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Gou hatte am Wochenende erklärt, er hoffe, die Dosen ohne Zwischenhändler von Deutschland nach Taiwan transportieren zu können. Ein eigener Vertrag zwischen dem Inselstaat und Biontech scheiterte zu Jahresbeginn nach Angaben der taiwanischen Regierung auf Druck von China - was die Volksrepublik zurückweist. Das chinesische Unternehmen Fosun Pharma hatte im Frühjahr 2020 mit Biontech eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung des Covid-19-Impfstoffs des deutschen Unternehmens in China, Hongkong, Macau und Taiwan geschlossen. Taiwan will jedoch nur mit Biontech direkt verhandeln und hatte erklärt, Impfstoffen aus China nicht zu vertrauen. Nach Ansicht Chinas hat die taiwanische Regierung gegen kommerzielle Prinzipien verstoßen, indem sie versucht, Fosun zu umgehen und direkt mit Biontech zu verhandeln. Biontech-Aktie testet Widerstand Die Aktie von Biontech ist sowohl kurz- als auch mittelfristig in einem Aufwärtstrend und ist dabei, den Widerstand am Rekordhoch bei rund 212 Dollar zu testen. Allerdings fehlt der Aktie das positive Momentum, weil der Indikator MACD fällt und eine fehlende positive Dynamik signalisiert. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 173 Dollar. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

