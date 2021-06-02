BERENBERG HEBT TATE & LYLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 855 (730) PENCEBERNSTEIN SENKT VIVENDI AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM)CITIGROUP SENKT ENDESA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 21,20 (23,60) EURGOLDMAN HEBT MOL AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 2600 (2100)GOLDMAN HEBT MOTOR OIL SA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 17 (13,50) EURHSBC HEBT VIENNA INSURANCE AUF 'BUY' (HOLD) ALPHAVALUE HEBT RWE AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 36 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 138 (113) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT BEIERSDORF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 114 (92) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR VIB VERMOEGEN AG AUF 36,50 (32,00) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26 (25) EURCOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 185 (163) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 70 (69) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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