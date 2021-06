DGAP-News: GORE German Office Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

GORE German Office Real Estate AG: GORE: Gewerbeimmobilie in Grafing bei München erfolgreich veräußert



02.06.2021 / 09:36

GORE: Gewerbeimmobilie in Grafing bei München erfolgreich veräußert Frankfurt am Main, 02. Juni 2021 - Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE"; ISIN DE000A0Z26C8) hat eine Gewerbeimmobilie in Grafing erfolgreich veräußert. Das mehr als 4.000 Quadratmeter große Grundstück befindet sich im wirtschaftlich starken Umland von München, rund 30 Kilometer von der bayerischen Landeshauptstadt entfernt. Das Objekt ist zu 100 % an das international tätige Forschungsinstitut Nuvisan vermietet. Über den Käufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. An der Transaktion beteiligt sind die publity AG ("publity"; ISIN DE0006972508) in ihrer Funktion als Asset Manager für die GORE sowie Neopolis Advisory aus Berlin. Die Gewerbeimmobilie wurde 2018 von publity erworben und seither kontinuierlich entwickelt: Im November 2020 hatte Nuvisan den Mietvertrag bis ins Jahr 2035 verlängert. Jörg Reinhardt, CEO der GORE: "Die Veräußerung der Gewerbeimmobilie in Grafing untermauert

unser erfolgreiches Geschäftsmodell, das unter anderem für den Verkauf von attraktiven Objekten mit Renditepotenzial steht. Auch bei dieser Transaktion haben wir von dem Know-How unseres bewährten Partners publity profitiert." Frank Schneider, Vorstand bei publity: "Trotz der Corona-Pandemie ist uns gelungen, das Objekt in Grafing erfolgreich zu entwickeln. Wir haben u.a. den Mietvertrag optimiert und den Vertrag des Hauptmieters Nuvisan um weitere 15 Jahre verlängert. Der erfolgreiche Verkauf an einen geeigneten Erwerber zeigt, wie stark unser Netzwerk gerade in einem herausfordernden Umfeld ist." Pressekontakt: edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: publity@edicto.de Über GORE

Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE") ist ein dynamisch wachsender Immobilieninvestor mit Fokus auf Büroimmobilien in deutschen Ballungszentren. Mit einem Manage-to-Core-Ansatz erwirbt GORE Objekte in bevorzugten Lagen nach Möglichkeit unter Marktwert, um sie nachhaltig aufzuwerten. Der Schwerpunkt der Investmentaktivitäten liegt auf Objekten mit einem Marktwert zwischen 1 und 15 Mio. Euro. Diese Größenklasse bietet nach Einschätzung der GORE im Ankauf ein, im Vergleich zu anderen Objektgrößen, weniger wettbewerbsintensives Marktumfeld. Ziel der GORE ist es, von der Akquisition über das Management bis hin zum Verkauf gemeinsam mit ihren Partnern überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren. Durch Zukäufe soll das Volumen des Immobilienportfolios in den kommenden Jahren vervielfacht werden.

