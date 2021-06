Die Futures für die US-Indizes setzen ihre Konsolidierung am Mittwoch fort. Der marktbreite S&P 500, der Leitindex Dow Jones und der technologielastige Nasdaq werden am Mittwoch im vorbörslichen Handel flach gehandelt und setzen damit ihre Konsolidierung fort. Am Dienstag kehrten die US-Händler nach dem verlängerten Wochenende an die Finanzmärkte zurück, doch der Tag war wenig spektakulär. Der S&P 500 brach zwar nach oben aus der mehrtägigen Range (4.180 bis 4.212 Punkte) aus, doch die Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...