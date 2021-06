Zum Ende des 1. Quartals 2021 wurden in österreichischen Investmentfonds Vermögenswerte von rund 209 Mrd. Euro verwaltet. Somit erhöhte sich das Fondsvermögen im Vergleich zum Vorquartal um 3,2 Prozent bzw. 6,5 Mrd. Euro, wie aus dem FMA-Bericht "Asset Management im 1. Quartal 2021" hervorgeht. Gegliedert nach Veranlagungsstrategien wurden zum 31.3.2021 93 Mrd. Euro in Mischfonds, 61,2 Mrd. Euro in Rentenfonds, 37,7 Mrd. Euro in Aktienfonds, 10,2 Mrd. Euro in Immobilienfonds, 5,9 Mrd. Euro in kurzfristigen Rentenfonds, Euro 0,6 Mrd. Euro in Private Equity Fonds sowie 0,4 Mrd. Euro in sonstigen Fonds verwaltet.

Den vollständigen Artikel lesen ...