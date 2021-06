++ Europäische Aktien bewegen sich auf Rekordniveaus zu ++ Einzelhandelsumsätze in Deutschland verfehlen Erwartungen ++ HeidelbergCement baut das weltweit erste kohlenstoffneutrale Zementwerk ++ Die wichtigsten europäischen Indizes notieren leicht im Plus, wobei der deutsche Leitindex in der Nähe seines Rekordniveaus verharrt, da die Anleger weiterhin die Bemühungen um die Wiedereröffnung beobachten und das Tempo der Inflation einschätzen. An der Datenfront schrumpften die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im April um 5,5% im Monatsvergleich, nachdem sie im Vormonat noch um 7,7% gestiegen waren, und lagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...