OMV Rainer Seele verlässt die OMV nun doch schon früher: Der Aufsichtsrat der OMV habe heute Alfred Stern zum neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV bestellt, teilt das Unternehmen mit. Der derzeitige CEO Rainer Seele wird mit 31. August 2021 einvernehmlich aus dem Vorstand ausscheiden. Zuletzt hiess es, er werde die aktuelle Funktionsperiode per 30. Juni 2022 auslaufen lassen und nicht mehr verlängern.Societe Generale bestätigt OMV mit "Kaufen" und erhöht das Kursziel von 51,0 auf 55,0 Euro. Die an der Wiener Börse gelistete Aventa AG startet mit der Realisierung des Aventa Towers, vormals A2Z-Tower, in Graz. Der Baustart ist für das Jahr 2022 geplant. Der Tower hat 21 Etagen, mehr als 14.000 m2 Büro- und Gewerbefläche und knapp 200 ...

