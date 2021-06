Basel (awp) - Novartis hat neue Daten zu seiner personalisierten Zelltherapie Kymriah präsentiert. Man werde am diesjährigen Fachkongress ASCO Daten aus der Phase-II-Studie ELARA vorstellen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. In der Studie werden Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) follikulärem Lymphom behandelt, ...

