2.06. 16:27: Flixbus bekommt 650 Millionen Euro über Kredite und InvestorenEine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital soll dem Fernbusbetreiber die US-Expansion und weitere Zukäufe finanzieren.>> Artikel lesen 2.06. 16:18: Der Celonis-Gründer über die Milliardenrunde - und darüber, wie es nun weitergehtCelonis ist das erste deutsche Decacorn, also ein Startup mit einer zweistelligen Milliardenbewertung. Gründer Bastian Nominacher verrät, wie es dazu kam.>> Artikel lesen 2.06. 16:09: Influencer-Lizenz vom Scheich: So lassen sich deutsche Influencer vom autoritär regierten Dubai kaufenDeutsche Influencer sparen in Dubai Steuern, im Gegenzug bewerben sie das Emirat positiv - und blenden die gefangene Prinzessin Latifa ...

