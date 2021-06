Feiertags-News! Sensationelle Verkaufszahlen des kompletten Rritual-Sortiments...

Anzeige / Werbung

Es macht den Anschein, dass Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) Produkte auf den Markt gebracht hat, nach denen die Konsumenten geradezu gieren, anders kann man die soeben bekannt gegebenen Details nicht auslegen.

Superfood-Aktien werden zusehends ein immer größeres Thema für den Anleger, denn diese schwimmen auf derselben Welle wie die Elektromobilität und die Fleischersatzindustrie. Noch haben sich keine wirklichen Market-Leader herauskristallisiert, aber ein gutes Zeichen, dass diesem Trend eine nachhaltige Entwicklung innewohnen könnte, ist die einsetzende Reaktion der Lebensmittelgiganten.

Der Grund, warum jetzt eine Investitionsüberlegung in Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) durchaus sinnvoll erscheint, ist der Umstand, dass das Unternehmen nach dem Abschluss seines dritten vollen Produktionszyklus (Link) offensichtlich durchstartet, sodass man in absehbarer Zukunft seine Produkte in bis zu 42.700 Verkaufsstellen platzieren kann. MEINUNG AUTOR

Noch bevor man überhaupt die Massenproduktion der drei auf Pilzen basierenden Superfood-Nahrungsergänzungsmittel angeworfen hat, konnte man den Investoren schon einen Vertrag mit Rite-Aid, einem amerikanischen Drogeriemarkt-Giganten, präsentieren, der besagte, dass

Chaga IMMUNE,

Lion's Mane FOCUS,

Reishi RELAX



in 1.000 ihrer 2.700 Geschäfte ins Regal und auch in ihrem Onlineshop kommen. Mit der nun veröffentlichten News kann man, wie ich glaube, erahnen, dass diese Produkteinführung beispiellos erfolgreich gewesen sein könnte:

RRITUAL SUPERFOODS NOW AVAILABLE ONLINE AT RITE AID

Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) gibt bekannt, dass seine drei Sorten, Chaga IMMUNE zur Unterstützung des Immunsystems, Lion's Mane FOCUS zur Unterstützung der Gehirnfunktionen und Reishi RELAX zur Stressbewältigung nun auch im Rite Aid-Onlineshop gelistet sind.

NEWS-FAZIT:

Dies allein wäre kein Grund, um Lobgesänge anzustimmen und knusprige Kursgewinne über 20% als Reaktion auf diese News in Aussicht zu stellen. Aber ein in der News angesprochener Fakt ermöglicht, dies doch zu tun! Alle drei Produkte sind in der vier Artikel umfassenden "Trending Now"-Liste der Rite Aid Online-Verkaufsplattform aufgeführt. Dies weist zweifelsohne auf möglicherweise explodierende Verkaufszahlen in einem Shop hin, der wohl zehntausende Artikel führt!

Quelle: Screenshot riteaid.com KW 21



Bezeichnend sind auch Kundenmeinungen wie diese auf der Rite-Aid-Plattform:

Ich habe nach einer leckeren und adaptogenen Pilzmischung gesucht und bin so froh, die Marke RRITUAL gefunden zu haben!! Ich liebe es, dass alles biologisch ist und nicht bitter schmeckt. Reishi Relax (mit Kakao) ist nachts unglaublich und so gut. Ich empfehle jedem, der sich mit diesen Produkten beschäftigen möchte, RRITUAL zu probieren, da es großartig schmeckt und alle Zutaten erstklassig sind.



Ich gestehe: Ich bin ein alter Schnitzeltiger und habe in meinem Leben recht wenig auf gesunde Ernährung geachtet, und das sieht man auch! Aber auch bei mir hat ein Umdenken begonnen. Ich esse zumindest soviel Bio wie es der Supermarkt hergibt und zulässt. Ob ich einmal beim Mushroom-Superfood landen werde? Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, ist, dass sich die heranreifenden Generationen um Welten anders ernähren werden, als ich es getan habe. Das fängt bei Bio an, geht über vegane Produkte bis hin zum Superfood, das es ermöglicht, durch Nahrungsaufnahme sogar gesünder zu werden.

An dieser News kann man wohl eines ablesen, nämlich dass die Produkte von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) weggehen wie warme Semmeln. Diese News gewährt einen ersten Blick in die Glaskugel, um künftige Verkaufszahlen abschätzen zu können. Bloß jeder 200. Kaufvorgang in einem physischen Rite Aid-Geschäft muss ein Rrituals-Produkt (15 Dollar für Rritual) enthalten, um einen Monatsumsatz von 1,5 Mio. USD zu erzielen. Aber Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) stehen nicht nur die 2.700 Rite Aid Stores offen, sondern 40.000 weitere Geschäfte und möglicherweise schon bald auch Walmart (mehr dazu im Haupttext)!

Der bekannte Broker Clarus Securities vergab erst kürzlich ein Kursziel von 2,00 CAD, basierend auf dem 6-fachen des geschätzten Umsatzes, was dem Industrieschnitt entspricht (mehr dazu im Haupttext).

Ich persönlich bin mir sehr sicher, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um in diese phantastische Aktie zu investieren. Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) offeriert einige Vorteile, die Sie bei vergleichbaren Firmen nicht finden werden:

Quelle: Unternehmenspräsentation



Ich denke, es wird nicht schwer zu verstehen sein, dass diese News ein bedeutendes Indiz für eine gelungene Produkteinführung ist, was wiederum Rückschlüsse auf die künftigen Umsatzentwicklungen zulässt, durch die man in weiterer Folge Prognosen auf den Kursverlauf der Aktie anstellen kann. Ich denke, dass das 2,00-CAD-Kursziel viel zu tief ist, oder dass es schon weitaus schneller erreicht wird, als von Clarus weissagt. MEINUNG AUTOR

RRITUAL SUPERFOODS INC.*

WKN: A2QQ7S , CSE: RSF

Dieses Unternehmen könnte schnell eine führende Rolle in der gerade neu entstehenden Branche einnehmen. Dafür sprechen mehrere Faktoren.

Superfoods, Nahrungsmittel, die nicht nur ernähren, sondern auch eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den Körper haben, sind nicht nur ein vorüberziehender Trend, sondern gekommen um zu bleiben. Besonders Pilzen wird in vielerlei Hinsicht eine unterstützende Funktion auf den menschlichen Körper zugeschrieben, die von der Stärkung des Immunsystems über Anregung der Gehirnleistungsfähigkeit bis hin zur Entspannungsförderung reichen. Achtung! Ich spreche nicht über "Psisowasweissderdeibel"-Pilze, sondern über frei erwerbbare Nahrungsergänzungsmittel.

STARTUP, ABER SCHON VOLL IM GESCHÄFT

Erst kürzlich konnte Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) schon auf sich aufmerksam machen, indem man mit Rite Aid (NYSE: RAD), der drittgrößten Drogeriekette der USA, einen Vertrag über die Platzierung seiner kompletten Produktpalette abschließen konnte (Link). 1,7 Mio. US-Amerikaner gehen täglich in einen der 2.700 Rite-Aid-Stores. Aber dies wird mit einer weiteren bekannt gegebenen News (Link) noch übertroffen. Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) gibt die Partnerschaft des Unternehmens mit CROSSMARK Inc., einer führenden Agentur für Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, bekannt. Ein Netzwerk von 40.000 Vertriebspunkten kann CROSSMARK Inc. in den USA ansprechen. Das ist rund das 15-fache der gesamten Rite-Aid-Kette.

Durch die CROSSMARK-Vereinbarung öffnet sich möglicherweise der Weg in die großen Einzelhandelsketten, denn CROSSMARK ist einer der von Wallgreens "bevorzugten Dienstleister".

Quelle: crossmark.com



DER SUPER-MANAGER FÜR DAS SUPER-FOOD

Kann David Kerbel, CEO von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S), den Erfolg, den er mit Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) auf das Börsenparkett zauberte, wiederholen, dann müssen sich die Investoren auf eine Performance von über 17.000% (in Worten siebzehntausend Prozent) gefasst machen:

Kerbels letztes "Baby", die US-amerikansiche Celsius Holdings, entwickelt, vermarktet, vertreibt und verkauft funktionelle kalorienverbrennende Fitnessgetränke in den USA und international. Nun will Kerbel seine Beziehungen zu Walmart, Kroger, Costco, CVS, Walgreens, Safeway, Sprouts oder Publix spielen lassen, um Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) zu einem ähnlichen Erfolg zu verhelfen, und er hat gute Karten, wie ich meine!

Anlässlich des Produktionsstarts im April 2020:

Das frühe Feedback von Verbrauchern und potenziellen Handelspartnern ist sehr ermutigend. Um die erwartete Nachfrage zu befriedigen, haben wir die Sicherung von Rohstoffen und geplante Produktionsläufe im kommerziellen Maßstab verstärkt. RRITUAL-CEO DAVID KERBEL

RESEARCH UND KURSZIEL

Das Broker- und Researchhaus Clarus Securities veröffentlichte kürzklich aufgrund der CROSSMARK-News eine Kaufempfehlung für Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S):



Genauer gesagt beträgt die Steigerung 33? Prozent. Von 1,50 CAD Basispreis ausgehend ist nun das neue Target 2,00 CAD, eine Steigerung von fast 100% ausgehend vom derzeitigen Kurs der Aktie.

Analyst Ulybyshev argumentiert so:

"Wir betrachten die heutige Ankündigung als einen wichtigen Schritt für das Unternehmen, um sein Ziel zu erreichen, eine der führenden Premium-Gesundheits- und Wellnessmarken auf dem Markt zu werden. Crossmark ist auf die Konsumgüterindustrie spezialisiert und bietet seinen Kunden seit über 100 Jahren umfassende und maßgeschneiderte Vertriebs- und Marketinglösungen. Außerdem arbeitet Crossmark mit einigen der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen und Einzelhändlern in ganz Nordamerika zusammen. Ausgestattet mit einem Team von mehr als 25.000 Mitarbeitern und umfangreichen Analysefunktionen wird Crossmark voraussichtlich einen erheblichen Mehrwert für das Unternehmen schaffen, damit es schneller und effizienter wachsen kann, als dies sonst möglich wäre."

Das Kursziel vom konservativ geltenden Broker Clarus für die Aktie von Rritual Superfoods bei 2.00 CAD, das basierend auf dem 6-fachen des geschätzten Umsatzes ist, könnte für mein Verständnis weit zu tief gegriffen sein, denn erstens könnte der projektierte Umsatz durch weitere Verträge mit großen Ketten weitaus größer ausfallen, und zweitens ist der Faktor 6 für mein Dafürhalten weit zu tief gegriffen. Else Nutrition (TSXV: BABY) beispielsweise wird derzeit mit Faktor 49 [!!!] des erwarteten Umsatzes für 2021 gehandelt!

EXPLODIERENDER MARKT

Einen Wert von 50 Milliarden Dollar allein für "Functional Mushroms" sagt Grandview Research voraus. Aber wird diese Prophezeiung eintreffen? Zumindest springen die Big Player der Nahrungsmittelindustrie auf diesen Zug auf und das dürfte ein gutes Zeichen sein, denn dem ist sicherlich eine genaue Erhebung des Marktes vorausgegangen. Anfang des Jahres ließ der Lebensmittelgigant Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) (Cadbury, Milka) aufhorchen:



Mondelez kombiniert Nussbutter mit einem Mix aus verschiedenen gemahlenen Pilzen wie Kernkeulen, Shiitake, Klapperschwamm, Reishi oder Stachelbart.

Noch hat sich bei den bereits auf den Markt befindlichen Pilz-Superfood-/Nahrungsmittelergänzungen kein Markt-Leader herauskristallisiert, eine Position, die von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) beansprucht werden könnte, wenn CEO David Kerbel ähnlich gute Arbeit leistet, wie er sie bei Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) in der Vergangenheit gezeigt hat.

KERNKEULEN, KLAPPERSCHWAMM, STACHELBART…

…die deutschen Begriffe für Cordyceps, Lions Mane, Maitake muten doch etwas eigenartig an, aber wenn man Google konsultiert, erfährt man schnell mehr über die positiven Wirkungen dieser Pilze.

Beispiel Cordyceps: Heute gilt Cordyceps-Extrakt als erweckendes und erfrischendes Mittel, das u.a. auch zur Konzentrationssteigerung eingesetzt wird. In der chinesischen Medizin wird der frische Pilz besonders gegen Schwäche- und Erschöpfungszustände sowie dauerhafte Müdigkeit eingesetzt (Quelle).

PRODUKTE VON RRITUAL SUPERFOODS INC.* (WKN: A2QQ7S)

Aus natürlich geernteten, gemahlenen und sogar Bio-zertifizierten Tukey Tail-, Chaga-, Shiitake-, Lins Mane-, Reishi- und Cordyceps-Pilzen stellt man unter Beimengung von Zimt, Ingwer und Kokos- und Fruchtpulver eine Mischung her, die nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch wohlschmeckend sein soll.



Die Produkte von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) sollen als Premiummarke am Markt etabliert werden. Das Bio-Pilzmyzel wird auf glutenfreiem Hafer und Bio-Naturreis angebaut und von zertifizierten Bio-Farmen in den USA geerntet.

DEM WETTBEWERB VORAUS:

Wenn ich schon "Superfood" wie die Produkte von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) kaufe, dann soll es doch das Beste sein. - Dieser Voraussetzung wird man verglichen zur Konkurrenz gerecht:

Quelle: Unternehmenspräsentation



Speziell die Punkte "Bio-Zertifizierung", "Inhalts-Stärke auf dem Etikett" sind für mich als potentieller Konsument extrem wichtig.

EIN MANAGEMENT, DAS ES DRAUF HAT!

Soll der Plan gelingen, die Produkte von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) im oberen Preissegment zu platzieren, dann braucht man ein erfahrenes Management und das kann man in der Tat vorweisen:

CEO David Kerbel: Über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Einzelhandel, Brokerage und CPG. Starke Beziehungen zu Walmart, Kroger, Costco, CVS, Walgreens, Safeway, Sprouts, Publix und mehr. Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) konnte unter seiner Amtschaft als Senior Vice President of Sales in einem Jahr den Umsatz von faktisch fast 0 Umsatz um 36 Mio. USD steigern.

CIO Stacey Gillespie: Über 25 Jahre Führungsrolle in der Marken- und Produktstrategie für Wellnessunternehmen wie MegaFood, Aura Cacia und Gaia Herbs. Schöpfer mehrerer preisgekrönter Gesundheitsprodukte für Verbraucher.

Direktor Warren Spence: Über 25 Jahre in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, einschließlich leitender Funktionen bei Marken wie Red Bull und Olivieri. Spezialisiert auf Lieferketten und Betriebssysteme. Ernennung zum Leiter der Lieferkette für Naked Beverages im Jahr 2019.

VP Sales USA Sarton Molnar-Fenton: Sarton begann ihre Karriere bei Vitamin Water und arbeitete für große Unternehmen wie Danone und Nestlé.

VP Sales Kanada Scott Naccarrato: Sein datenorientierter Vertriebsansatz hat zu einem Umsatz von über 100 Mio. USD und einem zweistelligen Wachstum im Jahresvergleich für alle Marken geführt, für die er gearbeitet hat.

FAZIT:

Die Schlüssel, die es ermöglichen, dieses Startup zum Erfolg zu führen, sind in meinen Augen vor allem das Management, das in der Branche sehr große Erfolge erzielt hat, und auch die Bio-Ausrichtung des Produktes, das im Premiumsegment angesiedelt werden soll, wofür auch die sehr edle Ausführung der Verpackung spricht.

Der Umstand, dass Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) nach Produktionsstart nicht Türklinken putzen muss, um in Läden aufgenommen zu werden, sondern von Beginn an in der drittgrößten Drogeriekette der USA (Rite Aid) gelistet sein wird, zeugt doch von der Qualität der Produkte, denn ich denke, dass die Rite Aid-Einkäufer sehr wohl das Produkt vorab eingehend getestet und für gut befunden haben. Mit der Medaille auf der Brust "Uns gibt es schon bei Rite Aid" kann man eigentlich erwarten, dass es dem Unternehmen schnell gelingen könnte, weitere Märkte bzw. Handelsketten unter Vertrag zu nehmen.

Das Kursziel von Clarus Securities von 2,00 CAD ist in meinen Augen viel zu tief gestapelt. Ich als Berufsoptimist könnte mir vorstellen, dass dieses Kursziel schon in sehr kurzer Zeit erreicht wird und ich kann, Überraschung, dies sogar begründen:

Wenn jeder der 1.000 Rite Aid-Stores (zusätzlich zum Rite Aid Onlineshop) ein Set á 12 Stück für alle sieben Produktkategorien empfängt, dann sind dies 96.000 Stück. Rechnet man mit einen Durchschnittspreis von 15 USD pro Stück, dann kommt man auf fast 1,5 Mio. USD Startvolumen. Täglich besuchen im Schnitt 629 Personen einen Rite-Aid-Store, das sind im Monat fast 19.000 Kundenbesuche.

Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis diese Masse an Einkaufsvorgängen die 96 vorhandene Rrituals Produkte kaufen wird? Nehmen wir mal einen Monat an, dann braucht blos jeder 200. Kaufvorgang ein Rrituals-Produkt enthalten. Tritt dies ein, dann wäre dies gleichbedeutend mit 1,5 Mio. USD Umsatz pro Monat.

Damit wäre Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) ein absoluter Schnellstarter bei den Superfood-Aktien und man kann ab Q3 vielleicht sogar auf 4,5 Mio. USD Quartalsumsatz spekulieren, der sich mit jedem weiteren Vertrag potentiell nach oben skaliert.

Wissen Sie noch, wer Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) war? Ja, das war das Baby von CEO David Kerbel. Bei 150 Mio. USD jährlichem Umsatz hat das Unternehmen eine Bewertung von 4,3 Mrd. USD (Faktor 33) und ein KGV von 540 (Quelle).

Das ist die Chance, die man nur bei Superfood-Aktien geboten bekommt, wie es Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) eine ist.

Helmut Pollinger



Enthaltene Werte: CA7810731017