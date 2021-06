Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "Sell in May and go away" ist wohl eine der prägnantesten Börsenweisheiten, die sogar weniger börsenaffinen Menschen ein Begriff sein dürfte. Auch wenn der abgelaufene Monat zwischenzeitlich seinem Ruf alle Ehre zu machen schien, kam es am Ende des Tages aber doch deutlich weniger schlimm. Rund 4 % gaben die US-Börsen im Mai zwischenzeitlich ab, wobei das Inflationsgespenst und damit einhergehende Ängste steigender Zinsen wesentlichen Anteil an der Unsicherheit hatten. Europas Börsen verzeichneten zwar einen weniger deutlichen Rückgang, allerdings glich auch am alten Kontinent die Entwicklung für einige wenige Handelstage einer ziemlichen Achterbahnfahrt. Unterm Strich aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...