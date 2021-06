Die Rosenbauer-Aktie wird mit Wirksamkeit 21. Juni in einige Stoxx-Indizes aufgenommen, u.a. in den Euro Stoxx Total Market, den Stoxx Europe Total Market Industrial Goods & Services, den Euro Stoxx Total Market Industrial Transportation und einige mehr. Rosenbauer CFO Sebastian Wolf dazu: "Die Aufnahme unserer Aktie in zusätzliche Börsenindizes freut uns, kann diese doch ein Impuls für mehr Visibilität auf den internationalen Kapitalmärkten sein und die Liquidität eines Wertes steigern. Die Kursentwicklung von Rosenbauer im laufenden Jahr kann sich jedenfalls sehen lassen."Rosenbauer ( Akt. Indikation: 53,00 /53,80, 0,38%) Der AT&S-Aufsichtsrat hat die Investition von AT&S an einem neuen Standort in Südostasien abgesegnet. Wie berichtet, ...

