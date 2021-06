Bei der ams Hauptversammlung wurden alle Traktanden der Tagesordnung mit Ausnahme von Traktandum 8 (Vergütungsbericht) mit Mehrheiten zwischen 100% und 57% der abgegebenen Stimmen beschlossen hat. Brigitte Ederer und Margarete Haase sind als weitere Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt worden, daneben hat der Betriebsrat Patrick Reinisch als zusätzlichen Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat entsandt. Die Hauptversammlung hat zudem die Änderung des Firmennamens der ams AG in ams-Osram AG beschlossen. Nach quartalsweiser Überprüfung gibt es neue Berechnungsparameter für österreichische Indizes. So sinkt der Streubesitzfaktor der CA Immo nach dem Settlement eines Übernahmeangebotes aus Mitte April von 0,7 auf 0,6, wie die Wiener ...

