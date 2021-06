Atlanta (ots/PRNewswire) - Wichtige Zee-Kanäle wie Zee TV, &TV, Zee Cinema, Zee Telugu, Zee Tamil, Zee Kannada, Zee Keralam, Zee Punjabi, Zee Marathi und Zee Bangla werden unter anderem für britische und europäische Zuschauer verfügbar seinYuppTV, die weltweit führende OTT-Plattform für südasiatische Inhalte, hat am 2. Juni 2021 den Relaunch von Zee Entertainment in Großbritannien und dem Rest von Europa gestartet. Über die Plattform können die Zuschauer nun eine breite Mischung aus spannender Fiktion, hochkarätigen Dokumentationen, großen Events und Blockbuster-Filmen in Hindi und regionalen Sprachen von Zee-Kanälen empfangen.Zee Entertainment bietet ein Bündel von Unterhaltungskanälen an und ist einer der Marktführer unter den südasiatischen Unterhaltungskanälen. Mit dem Relaunch dieses Netzwerks in Großbritannien und den übrigen europäischen Märkten können YuppTV-Nutzer wieder die reizvolle Mischung von Programmen aus verschiedenen Genres zu genießen.Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt: "Wir freuen uns, erneut mit einem der führenden Unterhaltungsnetzwerke, Zee Entertainment, zusammenzuarbeiten, um dessen Premium-Unterhaltungskanäle in Großbritannien und dem restlichen Europa wieder auf den Markt zu bringen. Diese Märkte bieten unbegrenztes Potenzial für indisches Fernsehen mit Hindi und regionalen Sprachen und die Zee-Kanäle werden einen großen Mehrwert für unsere bereits umfangreiche Bibliothek darstellen. YuppTV-Nutzer können nun ihre Lieblingsinhalte von Zee sehen und haben damit mehr Unterhaltungsoptionen zur Auswahl."Ashok Namboodiri, Chief Business Officer - International Business bei Zee Entertainment Enterprises Limited, sagte: "ZEE erreicht über 1,3 Milliarden Zuschauer weltweit und wir wachsen weiter und begeistern unsere Zuschauer. YuppTV und ZEE arbeiten bereits seit zehn Jahren in verschiedenen Märkten zusammen und bieten den Zuschauern weltweit das Beste an Unterhaltung. Mit dieser Partnerschaft können die Zuschauer in Großbritannien und Europa nun eine breite Palette an Unterhaltungskanälen von ZEE genießen und mit Zee News und Zee Business aus dem Portfolio von Zee Media auf dem neuesten Stand bleiben."Parul Goel, Business Head von ZEE UK, sagte: "Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit YuppTV und dass wir unsere preisgekrönten und unterhaltsamen Inhalte auf der Plattform von YuppTV anbieten können. Die YuppTV-Zuschauer können sich freuen, denn sie können demnächst Kanäle in sechs bis sieben indischen Sprachen und aus verschiedenen Genres aus dem Hause ZEE auswählen."Ob fesselnde Familiendramen wie "Kumkum Bhagya", die Familienkomödie "BhabhiJi Ghar Par Hai" oder die Reality-Show "Indian Pro Music League", YuppTV-Nutzer können über seine Plattform auf das Angebot der Zee-Kanäle zugreifen. Die Benutzer erhalten Zugriff auf Kanäle wie Zee TV, & TV und Zee Cinema (neueste Filme) sowie verschiedene regionale Kanäle wie Zee Telugu, Zee Tamil, Zee Kannada, Zee Keralam, Zee Punjabi, Zee Marathi und Zee Bangla.Die Wiedereinführung von Premium-Inhalten auf der Plattform zeigt das starke Engagement von YuppTV im OTT-Bereich sowohl im internationalen als auch im indischen Markt.Besuchen Sie https://www.yupptv.com für weitere Information.Pressekontakt:Manjusha Kundulamanjusha@yupptv.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1525169/YuppTV_Logo.jpgOriginal-Content von: YuppTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134062/4932239