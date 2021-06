Aktien: AMC - was folgt nun?

Anzeige / Werbung An der Wall Street machen derzeit wieder die sogenannten Meme-Aktien von sich reden, vor allem die Aktie des Kinobetreibers AMC. Die Aktie ist hochvolatil und nur für hartgesottene Anleger als Tradingvehikel geeignet. AMC Entertainment hatte Aktien verkauft, um die Eigenkapitalbasis zu stärken. Es gelang gestern Aktien im Wert von 587,4 Millionen Dollar durch den Verkauf einzunehmen. Das Unternehmen verkaufte 11,6 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 50,85 Dollar pro Aktie. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Insgesamt konnte AMC durch eine Eigenkapitalerhöhung im zweiten Quartal 1,246 Milliarden Dollar einnehmen. Am Ende ein erfolgreicher Schritt, doch der Preis dafür ist die hohe Volatilität. Die AMC-Aktie vom Intraday-Tief von 37,66 Dollar aus, rund 80 Prozent in der Spitze aufgeholt, bevor die Aktie mit einem Verlust von fast 20 Prozent aus dem Handel ging. Zur starken Volatilität trägt auch das große Short-Interesse bei, welches bei knapp 20 Prozent liegt. Damit setzen zahlreiche Anleger auf fallende Kurse bei AMC, sogenannte Leerverkäufer, die sich wiederum bei steigenden Kursen eindecken müssen. Durch die steigenden AMC-Kurse sind Leerverkäufer in Bedrängnis geraten, weil sie ihre Positionen glattstellen mussten, was wiederum zu Käufen geführt hat. Dadurch haben sie die Kursrally noch befeuert. Auf Reddit-Investing-Foren wie WallStreetBets und AMCStock sind vor allem Privatanleger aktiv, die sich gegen die Shortseller stellen. AMC-Aktie mit volatilem Handel Nach der Kursverdopplung am Mittwoch wurde die Aktie von AMC gestern wild hin und her gehandelt. Am Ende gab es zwar einen Tagesverlust, doch die Widerstände sind durch den volatilen Handel sehr breit gezogen worden. Aktuell liegen sie zwischen 35 und rund 70 Dollar. Ein steigender MACD (Momentum) spricht für einen Anlauf nach oben, doch die Dynamik ist bereits überhitzt. Enthaltene Werte: US0758961009,US36467W1099,CA09228F1036,US00165C1045

