Auto1 steigt in MDAX auf - Siltronic steigt in SDAX ab Nagarro, Grenke und Vantage Towers steigen in SDAX auf König & Bauer, Corestate und Leoni steigen aus SDAX ab Kreise: DWS bietet auf Vermögensverwaltung von NN Group Siemens erwirbt Nextflow Software, um Simulationen mit fortschrittlicher meshless Technologie zu beschleunigen Ein von Astrazeneca und Merck & Co vertriebenes Medikament reduziert das Wiederauftreten von Brustkrebs bei FrauenNovavest Real Estate plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres ImmobilienportfoliosS Immo AG lehnt Übernahmeangebot ab und empfiehlt Aktionären, ihre Aktien zu behaltenVivendi findet weiteren Investor für Musiksparte Universal. Bewertung steigt dabei auf 35 Mrd Euro (WSJ) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

