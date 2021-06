Der Vorstand und der Aufsichtsrat der S Immo sprechen sich klar gegen das Übernahmeangebot der Immofinanz aus. "Der Vorstand lehnt das Angebot der Immofinanz entschieden ab. Es ist unattraktiv, da es weder den aktuellen EPRA-NAV noch die zu erwartende Steigerung des inneren Werts der S Immo berücksichtigt", erklärt CEO Bruno Ettenauer. "Die S Immo ist alleine ertragsstark und zukunftsfähig. Wir streben die Entflechtung der Gesellschaften an und planen unsere Beteiligungen an der Immofinanz und der CA Immo zu veräußern. Die Erlöse sollen wieder in unser Kerngeschäft investiert werden. Die S Immo folgt damit einer Strategie, die auf Wertwachstum durch Entwicklung in Deutschland und auf attraktive Cashflows aus den CEE-Märkten abzielt. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...